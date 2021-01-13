قوات الأمن فى أفريقيا الوسطى تصد هجوما على العاصمة بانجى

رويترز

قال فيرمين نجريبادا رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، إن قوات الأمن صدت هجوما شنته جماعات مسلحة تسعى للاستيلاء على العاصمة بانجي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ويشكل الهجوم تصعيدا كبيرا في القتال مع الجماعات المتمردة الذي اندلع بسبب انتخابات متنازع عليها أجريت في 27 ديسمبر. وهاجمت الجماعات بلدات قريبة من بانجي الشهر الماضي، لكنها لم تصل إلى العاصمة كما كانت تستهدف.

وسمع شاهد من رويترز في بانجي أصوات انفجارات، وشاهد لاحقا طائرات هليكوبتر تحلق فوق المدينة.

وقال نجريبادا على فيسبوك "تم صد المهاجمين الذين جاءوا بأعداد كبيرة للاستيلاء على بانجي". وحث المواطنين على التزام الهدوء.

وتموج الدولة، البالغ عدد سكانها 4.7 مليون نسمة والغنية بالذهب والألماس، بالعنف منذ أن أطاح تمرد بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزي في عام 2013. وقُتل الآلاف ونزح أكثر من مليون عن ديارهم.