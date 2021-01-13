قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلى وفصائل فلسطينية على حدود قطاع غزة

وكالات

شهدت حدود قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جولة من القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلى والفصائل الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاى أدرعى، على حسابه فى "تويتر" أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعين لحركة "حماس"، ردا على تعرض آلية هندسية تابعة له لإطلاق نار مرتين من القطاع، خلال تنفيذها عملية تجريف في الطرف الغربي من السياج الأمني جنوب القطاع.

وذكر المتحدث أن الأضرار من الجانب الإسرائيلي جراء الحادث اقتصرت على الماديات دون وقوع إصابات بشرية.

في المقابل، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن فصائل المقاومة أطلقت النار صوب عدة دبابات إسرائيلية توغلت في حقول المزارعين الفلسطينيين وبدأت بتجريف محاصيلهم.