فلسطين تسجيل 978 إصابة جديدة بكورونا و30 وفاة

رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء، تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزيرة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل 437 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وكانت قد نفت وزارة الصحة الفلسطينية، بشكل قاطع ما تناوله الإعلام العبري حول استلامها لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" من إسرائيل.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ما يتناقله الإعلام العبري حول استلام السلطة الفلسطينية لقاحات مضادة لفيروس كورونا هي محض إشاعات ولا أساس لها.