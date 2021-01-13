فض سرادقات الأفراح والعزاء لمنع تجمعات المواطنين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعلىمات المحافظ، شن الجهاز التنفيذى برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على القرى والوحدات المحلية لمتابعة مدى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وأسفرت عن فض سرادق عزاء بشارع مسجد الأمير بمنطقه حى مبارك وإخلاء المكان من تجمعات المواطنين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بفض سرادق عزاء بمنطقة الصيادين لمنع تجمع المواطنين حرصاً على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بفض سرادقين أفراح بقرية العدلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا من فض فرح بقريه منزل حيان و فض سرادقين عزاء بقريه كفر الشيخ الظواهرى وعزبة مظهر لمنع تجمع المواطنين حفاظاً على صحتهم من الإصابه بفيروس كورونا.

سرادق عزاء