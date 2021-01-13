فريق طبى بالوادى الجديد ينجح فى استخراج حصوة من مثانة مريض بحجم كرة التنس.. صور

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

نجح فريق طبى من مستشفى الخارجة العام بمحافظة الوادى الجديد، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم رئيس قسم الكلى والمسالك البولية فى استخراج حصوة من مثانة أحد المرضى بحجم كرة التنس، وذلك بعد أن تم إجراء الفحوصات الطبية وتبين فى الأشعة وجود جسم كروى ضخم فى منطقة الحوض وبعد تهيئة الحالة لإجراء الجراحة وسط إجراءات احترازية مشددة والتى أسفرت عن استخراج هذه الحصوة الكبيرة بنجاح.

كانت الشئون الصحية بالمحافظة بدأت تنفيذ الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بُعد بالمستشفى الجامعي، وذلك بالتعاون مع وزارتى الصحة، الاتصالات، حيث نفذت مستشفى بلاط المركزى عيادة علاج عن بعد بمستشفى بلاط المركزى من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف مع أطباء أساتذة نفسية وعصبية بمستشفى أم المصريين، ومن الساعة الحادية عشر صباحاً والساعة الساعة الواحدة ظهراً مع أطباء أساتذة أطفال من مستشفى بدر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن المبادرة تستهدف مناظرة كافة الفئات والحالات بالمناطق النائية عن بعد عبر تقنية الفيديو، وتشمل خدمات الكشف عن بعد طلبات الاستشارة الطبية والتشخيص والعلاج، مشيرًا إلى أن الكشف عن بعد يسهم فى توفير الاستشارة المتخصصة فى المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية النائية، ما يساهم فى تخفيف أعباء وتكاليف التنقل وتكبد مشاق السفر.

وأشار محروس، إلى أن تنفيذ المبادرة يأتى وبناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.