فتح باب التقدم لمؤتمر شباب الباحثين الثامن بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

قامت لجنة شباب الباحثين بالجامعة بفتح باب التقدم لمؤتمر شباب الباحثين الثامن - تحت عنوان "رؤى مستقبليه.. ما بعد جائحه كورونا" والذي يقام الكترونيا بالكامل في الفترة من 6 و7 مارس القادم، تحت رعاية الدكتور أحمد ذكى حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر)

وصرح الدكتور أحمد ذكي أن المؤتمر سيقام الكترونيا بالكامل وفقا لما تنتهجه الدولة المصرية عامة وتنفذه الجامعة من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتور ماجدة هجرس أن المحاور الرئيسية للمؤتمر هذا العام هي محور الصحة، المعلوماتية الحيوية واستخداماتها، محور العلوم الإنسانية، السياحة والتعليم، محور العلوم الهندسية، الذكاء الاصطناعي والصناعة، محور العلوم الأساسية.

وأفاد الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم ومقرر اللجنة والمؤتمر بأن التسجيل لحضور المؤتمر يتم الكترونيا على الرابط التالي:

https://cutt.ly/JjbQnK9

مشيرا إلى أن جميع الأبحاث ستعرض بالمؤتمر بصورة عروض تقديمية وسيتم تحكيمها من قبل لجان مختصة لاختيار أفضل الأبحاث للفوز بجوائز المؤتمر وانه لرفع الأبحاث يتم تحميل القالب الخاص بالمؤتمر من الرابط التالي:

https://cutt.ly/fjbTGJ4

وبعد الانتهاء من البحث يمكن رفعه على الرابط التالي:

https://cmt3.research.microsoft.com/YRC2021

في موعد أقصاه 10/02/2021

وأضاف الدكتور سعيد نوار مدير وحدة التسويق بمكتب التعاون الدولي ومقرر المؤتمر المساعد بأن حضور المؤتمر بدون المشاركة ببحث مجاني للجميع على منصة ميكروسوفت تيمز وانه في حالة الرغبة في استخراج شهادة بالحضور يتم تحصيل مبلغ 50 جنيه رسوم استخراج الشهادة.

وأفادت هدى فرج امين عام الجامعة وأمين لجنة شباب الباحثين بأن رسوم المشاركة ببحث بالمؤتمر هي 350 جنية للمشاركة ببحث لطالب دراسات عليا من جامعة قناة السويس و400 جنية للمشاركة ببحث لطالب دراسات عليا من خارج جامعة قناة السويس و400 جنية للمشاركة ببحث لعضو هيئة تدريس من جامعة قناة السويس و450 جنية للمشاركة ببحث لعضو هيئة تدريس من جامعة قناة السويس، على أن يتم لاحقا الإعلان عن الية توريد رسوم المؤتمر وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة بالجامعة.

وأضاف الدكتور تامر حسنين حامد مقرر اللجنة والمؤتمر بأنه في حالة وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الايميل الخاص بالمؤتمر yrc2021@suez.edu.eg