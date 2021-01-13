غلق 10 منشأت متنوعة فى حملات مكبرة بالإسكندرية لتطبيق الإجراءات الإحترازية"صور"

وأشارت محافظة الاسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ ، شن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة إستهدفت طريق الكورنيش وشوارع سموحة، لوران وتم خلال الحملة تغريم عدد من المواطنين لعدم إرتداء الكمامة، وتغريم فوري لـ"3" منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد "5" منشآت تجارية من كافيتريات ومطاعم، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وتقديم ”الشيشة” للرواد وتم مصادرتها في الحال، كما أزالت الحملة كافة الإشغالات والمخالفات في شوارع الفردوس والسوق التجاري وإسماعيل سري والتأمين الصحي وطريق الكورنيش، وتحفظت على عدد من المضبوطات.

ونفذ حي الجمرك برئاسة رجب عبد الرازق حملة مكبرة شملت شوارع، ميدان التحرير، القائد جوهر، أبي الدرداء وأسفرت عن ضبط عدد 37حالة وتغريمهم غرام فورية 50 جنيها لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة بالمقاهي والكافيهات والمحال التجارية كما تم ازالة الاشغالات وتسيير حركة المارة والمرور.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته لإزالة كافه الاكشاك والاشغالات المخالفة أمام المدارس بشارع الامير لؤلؤ كما تم غلق عدد 2 مركز للدورس الخصوصية" سنتر" بمنطقة مينا البصل وتم التفتيش على المطاعم والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية الثالثه بالمنشيه الجديده ،شارع الكرنتينا ، شارع مسجد القباري واسفل كوبري 27 بالقباري وطريق القباري السريع، واسفرت الحمله عن تحرير عدد 20 غرامة فورية 50 جنيه وذلك لعدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وأكد اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ، على مواصلة حملات إزالة الاشغالات والتعديات حيث تم الدفع بحملة مكبرة لشوارع باب شرق والعطارين وتم خلالها ازالة عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة ،لفتح وتوسعة الشوارع امام المارة والمرور، كما تم إغلاق عدد 3 منشأت عبارة عن قاعة ، كافتيريا ، كافيه وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.