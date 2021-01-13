غلق وتشميع 11 مقراً للدروس الخصوصية بنطاق 4 مراكز فى البحيرة

فريق المحافظات

قررت محافظة البحيرة،غلق وتشميع 11 مقراً للدروس الخصوصية بنطاق 4 مراكز وذلك بعدما قامت اللجان المُشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة البحيرة، بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز ( حوش عيسي - مركز دمنهور - إدكو- رشيد - أبو حمص - بندر كفر الدوار - كوم حماده - ايتاى البارود - الدلنجات - التحرير - شبراخيت - النوبارية - ابو المطامير - الرحمانية ).

وأسفر المرور على إدارة الرحمانية، بمتابعة مقرات الدروس الخصوصية بقرية المجد والمدينة عن غلق وتشميع 3 مقرات كما تم غلق وتشميع 3 مقرات إدارة أبو المطامير تم غلق مركز، كما تم مرور اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منطقة السناهرة وتم غلق وتشميع عدد 4 مقرات.

جاء ذلك في إطار استمرارا لعمل اللجان المشكله على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين