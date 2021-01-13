طقس الخليج.. معتدل بالبحرين والكويت.. غائم بالإمارات ورياح مثيرة بالسعودية

كتب محمد جمال

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء في دول الخليج، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة في المملكة العربية السعودية، وصحوا إلى غائم جزئياً بالإمارات. وإلى التفاصيل...

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد فى السعودية تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة، وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وباردا ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، ورطبا خلال الليل وصباح الخميس، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س، وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:29 والثاني عند 03:02 والجزر الأول عند الساعة 19:59 والثاني عند الساعة 06:52، ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 09:03 والثاني عند الساعة 22:49 والجزر الأول عند الساعة 15:52 والثاني عند الساعة 04:44

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا :

أبوظبي 24 13

دبــي 24 13

الشارقة 24 07

عجمان 25 14

أم القيوين 24 08

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بارداً، ويكون معتدلاً بوجه عام مع بعض السحب خلال النهار، والرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة ، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار، وارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر، درجة الحرارة : العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات مئوية، والرطوبة النسبية: العظمى 75 % ، والصغرى 25 %.

الكويت

ليلًا بارد جدا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة والصغرى 2 درجة، ونهارًا معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة والعظمى 22.