ضبط 3 مخابز مخالفة خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وإشراف حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية للتفتيش على السلع التموينية والتأكد من صلاحيتها ومواجهة جشع بعض التجار ومحاربة الغش التجاري أسفرت عنها تحرير 108 مخالفات متنوعة.

وتمكنت الحملة من ضبط 3 مخابز بالتل الكبير لتصرفهم في 42 شيكارة دقيق مدعم وبيعهم بالسوق السوداء وتزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام ليبلغ إجماليهم 2 طن و100 كيلو جرام.

كما تمكنت الحملة من ضبط 30 كيلو أسماك منتهي الصلاحية بأحد المنافذ بنطاق حي ثالث.

وشدد محافظ الإسماعيلية على استمرار تلك الحملات المفاجئة وفحص كافة السلع الغذائية للتأكد من صلاحية مؤكدا أن صحة المواطن هي أول اهتمامات الجهاز التنفيذي.