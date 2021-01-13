ضبط مركز تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص بمدينة إسنا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث نجحت الحملات فى ضبط مركز لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز اسنا يستخدم علامات تجارية مختلفة لتعبئة الارز والسكر.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى،أن إدارة تموين إسنا تمكنت خلال مرور مفاجئ من ضبط مقر لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، وذلك أثناء إجراء معاينة مبدئية لأحد المتقدمين لمشروع جمعيتي، حيث تم ضبط ماكينة لحام يدوية وعدد كبير من رولات الاكياس وكمية من الأرز والسكر السائب والمعبأ وعدد كبير من الاجولة الفارغة التي تخص عدد من الشركات المختلفة، كما تم ضبط كميه قدرها 36 كرتونة زيت تمويني بإجمالي عدد 432 زجاجة × لتر محظور حيازته سوى بالمنافذ التموينية، وذلك بهدف التربح فيه وبيعه بالسوق السوداء وعليه تم تحرير المحضر اللازم ضد المدعو "ط . ع . ع" والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

وكشف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل إنجازات وحملات المديرية خلال شهر ديسمبر 2020 الماضى، حيث أنه بلغت عدد المخابز التي قامت بالصرف خلال الشهر عدد 308 مخبز بإجمالي عدد 81639872 مليون رغيف بمعدل 2.6 مليون رغيف / يوم، وبلغ ما تم تحصيله خلال شهر ديسمبر 2020 ( 322428 جنيها ) وبذلك يكون ما تم تحصيله خلال منذ بدء المنظومة مبلغ وقدرة 11317948 فقط أحد عشر مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعون جنيها.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى مجال عمل المطاحن التموينية التي تقوم بصرف دقيق المنظومة الجديدة وكمية الدقيق المنصرف، حيث يوجد عدد 3 مطحن قطاع عام يتبع شركة مطاحن مصر العليا، وبلغ بيان المنصرف الفعلي من المطاحن إجمالى 3237.170 طن بما يعادل 17157001 جنيه، أما فى موقف المواد البترولية فقد شملت مجهودات المديرية في مجال المواد البترولية والبوتاجاز تحرير عدد 94 محضرا في كلا من محطات الخدمة، ومستودعات البوتاجاز، وتم متابعة الطلبات من استخراج بطاقات فصل اجتماعي لبدل الفاقد والتالف على السيستم.