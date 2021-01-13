"صحة بنى سويف" تكشف كيف نواجه كورونا وأبرز استعدادات المديرية.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

التقى "اليوم السابع" الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف الذى أكد على ضرورة التزام المواطنين بالكمامة وعدم التواجد لوقت أكثر بتجمعات داخل الأماكن المغلقة.

وأكد الدكتور محمد يوسف أنه تم تخصيص 7 مستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، منهم مستشفيات الحميات والصدر كمستشفيات عزل يتم خلالها إجراء الكشف على الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، ويتم حجز الحالات المؤكدة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مستشفيات التأمين الصحى وناصر العام والواسطى المركزى والفشن المركزى وسمسطا المركزى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن هناك متابعة على مدار الساعة لتوافر كميات الأوكسجين داخل المستشفيات التى تقدم خدمات الكورونا بالإضافة إلى المستشفيات الأخرى.

وأشار إلى أننا لدينا 92 سرير عناية مركزة يخدم حالات الإصابة بكورونا، بالإضافة 23 سرير عناية مركزة داخل مستشفى الصدر تم الانتهاء منها ليصل إجمالى أسرة العناية المركزة التى تخدم مصابى فيروس كورونا إلى 115 سرير عناية مركزة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه يتم تقديم بقية الخدمات العلاجية الأخرى بمستشفيات بنى سويف التخصصى والجامعة وببا المركزى ومركز طب الأسرة بناصر والواسطى.

واوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أن توريد الأكسجين منتظم داخل مستشفيات المحافظة سواء التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا أو المستشفيات التى تقدم الخدمات العلاجية بشكل عام، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة تقرير كميات الأوكسجين داخل المستشفيات.