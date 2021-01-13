شرم الشيخ تستضيف مؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى ديسمبر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفد من أعضاء اللجنة الوطنية التنظيمية من وزارة الخارجية وعدد من القيادات الأمنية، وذلك فى إطار التمهيد والإعداد لاستضافة مصر لأعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر القادم 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وذلك فى ضوء موافقة رئيس الجمهورية على استضافة المؤتمر، وكذا قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية التنظيمية للاستعداد لاستضافة مصر لأعمال المؤتمر برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الوزرات الحكومية، ويشارك فى المؤتمر 2000 فرد ممثلين للعديد من الدول والمؤسسات العالمية الكبرى.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة شرم الشيخ على استعداد دائم لاستقبال كافة المؤتمرات وفى أى توقيت لما تمتلكه المدينة من إمكانات وكوادر بشرية قادرة على إنجاح أى مؤتمر.

وقد قدمت المدينة شهادات نجاح عديدة فى إنجاح المؤتمرات، ومن أمثلتها منتدى الشباب العالمى، الذى يقام سنويا بها، فضلا على المؤتمرات العالمية الأخرى مثل التنوع البيولوجى والاتصالات.