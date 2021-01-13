شراكة بين نيوم وشركة استشارات مالية لإدارة مشروع "هيدروجين"

قالت مصادر إن مشروعا مشتركا يضم إير برودكتس وأكوا باور ونيوم استعان بشركة لازارد المالية لتقديم المشورة بشأن مشروع مزمع للهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار في منطقة نيوم الاقتصادية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في السعودية.

وقال مصدران مطلعان إن لازارد، التي قدمت المشورة لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في طرحها العام الأولي في 2019، خاطبت بنوكا لقياس مدى إقبالها على المشروع.

ولم ترد لازارد وإير برودكتس أكبر شركة في العالم لإنتاج الهيدروجين ومقرها نيويورك وشركة أكوا باور السعودية لتطوير الطاقة ونيوم على طلبات للتعليق.