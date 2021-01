شبيه "تشاك نوريس" يثير أزمة فى ليلة اقتحام الكونجرس.. والممثل ينفى

كتبت رباب فتحى

اضطر الممثل والفنان القتالي تشاك نوريس إلى نفي حضوره أحداث شغب الكابيتول هيل الأسبوع الماضي بعد ظهور صورة لرجل يشبهه إلى حد كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

في أعقاب أعمال الشغب ، تم تحميل صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد مؤيدي دونالد ترامب وبدا وكأنه النجم البالغ من العمر 80 عامًا.

وتسببت صورة الرجل الذي يشبه تشاك نوريس في بعض الارتباك ، حيث أعتقد الكثير على الإنترنت أن الممثل قد حضر بالفعل أعمال الشغب.

وقالت الصحيفة إن نوريس هو أسطورة الشاشة في الثمانينيات ، وقد اشتهر بعد ظهوره في فيلم بروس لي Way of the Dragon وأصبح بطلا لأفلام الحركة.

وهو من أشد المؤيدين للحزب الجمهوري وهو مسيحي ويدعم حقوق حمل السلاح.

في حديثه أمس ، أكد إريك كريتسر مدير نوريس أن الرجل في الصورة لم يكن تشاك نوريس.

قال: "لا يزال تشاك في تكساس حيث كان مع أسرته".

أضاف كريتسر أن "تشاك أكثر وسامة" من الرجل في الصورة.

ونفى بدوره الممثل وفنان الدفاع عن النفس أيضًا على صفحته الخاصة على فيس بوك أن يكون الرجل في الصورة .

في منشور تم تحميله أمس ، قال تشاك: "لقد نما إلى علمي أنه للأسف كان هناك شبيه تشاك نوريس في أعمال الشغب في كابيتول العاصمة يوم 6 يناير. لم أكن أنا ولم أكن هناك.

اسمحوا لي أن أوضح أنه لا يوجد مجال للعنف من أي نوع في مجتمعنا ، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السياسية وأن الانتقال السلمي للسلطة أمر أساسي لنظام حكمنا الديمقراطي.

"أنا سأظل دائمًا مع القانون والنظام."

وقع الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء عندما اجتمع أعضاء الكونجرس للتصديق على فوز جو بايدن بالهيئة الانتخابية.

حتى الآن ، تم القبض على ما لا يقل عن 82 شخصًا وتم توجيه تهم إلى أكثر من 55 بشأن التمرد. وتطارد السلطات مئات آخرين لكن لم يتم العثور عليهم بعد ، من بينهم 25 شخصا يجري التحقيق معهم بتهم تتعلق بالإرهاب.