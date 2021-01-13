وأضاف دونج أن الطاقة الإنتاجية لشركته تبلغ 500 مليون جرعة لقاح سنويا، وأن اللقاح اجتاز مراجعة معايير الجودة في خمس دول، بينها: البرازيل وتركيا.

وتابع أن البيانات المؤقتة من التجارب التي أجريت في تركيا على لقاح "سينوفاك" أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 91.25%، بينما أظهر فعالية بنسبة 64.5% في إندونيسيا، كما أظهرت النتائج في البرازيل أن اللقاح فعال بنسبة 100% في الحالات الشديدة و50.3% "للفئات الأكثر عرضة للخطر".

وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك" في الصين، وتجرى حاليا تطعيمات واسعة النطاق باللقاح في مناطق، من بينها: بكين ومقاطعة قوانغدونغ.

وبدأت شركة "سينوفاك"، ومقرها بكين، وهي شركة تصنيع أدوية بيولوجية صينية مدرجة في بورصة ناسداك، تجارب المرحلة النهائية في يوليو الماضي على لقاح (كوفيد-19) المعطل، المسمى (كورونافاك).



وكانت الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية أعلنت نهاية الشهر الماضي أنها منحت ترخيصا بالتسويق المشروط لأول لقاح صيني لـ"كوفيد-19" الذي طورته مجموعة "بيوتك" الوطنية الصينية التابعة لشركة مجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات الدوائية (سينوفارم)، حيث أظهرت نتائج مؤقتة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المذكور فعالية بنسبة 34ر79% ضد (كوفيد-19)، ما يلبي المعايير الفنية لمنظمة الصحة العالمية والمعايير المنصوص عليها من قبل الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية.