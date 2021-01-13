اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يناير 2021 01:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان

الأربعاء، 13 يناير 2021 12:54 ص
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان ريختر
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل، بأن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليونان، وذكرت الهيئة أنها سجلت زلزالا بقوة 5.2 درجة وقع على بعد 49 كيلومترا من شمال غرب مدينة باتراس اليونانية التي يقطنها 168 ألف شخص، بحسب " روسيا اليوم".

وأضافت أن مركز الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات، بينما تم رصد هزات أرضية أضعف في المنطقة نفسها، وأشارت الهيئة إلى أن هذا الزلزال هو الخامس الذي يقع في اليونان خلال الأيام الـ5 الأخيرة، ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع إصابات وأضرار مادية جراء الزلزال.


ريختر

زلزال

اليونان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة