زعيم الديمقراطيين: خدمت مع 3 رؤساء جميعهم اهتموا ببلادهم بخلاف ترامب

كتبت ـ نهال أبو السعود

قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكى ستاينى هوير خلال كلمته اثناء جلسة عزل ترامب: "لقد خدمت مع رونالد ريجان وجورج إتش دبليو بوش وجورج بوش.. أنا أحترم كل هؤلاء الرؤساء ، لقد اهتموا ببلدنا، لقد احترموا دستورنا.. هذا لا ينطبق على هذا الرئيس وبالتالى يجب إقالته"، وأضاف: "لم يفت الأوان بعد لفعل الشىء الصحيح.. يجب عزل ترامب".

وفى وقت سابق سأل أحد المراسلين زعيم الأغلبية فى مجلس النواب ستينى هوير هذا الصباح عما إذا كان مجلس النواب سيرسل المقالات على الفور إلى مجلس الشيوخ، فقال هوير "نعم"، ولم يذكر أى تفاصيل بشأن التوقيت.

وصرح هوير للصحفيين فى وقت متأخر من الليلة الماضية أن المقالات لن يعيقها مجلس النواب و"الافتراض فى غضون فترة زمنية قصيرة جدًا" سيتم نقله إلى مجلس الشيوخ.

قبل ثمانية أيام فقط على انتهاء ولاية ترامب، يصوت المجلس اليوم الأربعاء على بند المساءلة الذى يتهم الرئيس الجمهورى بالتحريض على التمرد في خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضى قبل أن يقتحم حشد منهم مبنى الكونجرس، فى واقعة أودت بحياة خمسة أشخاص.

وسيؤدى هذا تلقائيا إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذى لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هناك ما يكفي من الوقت أو الرغبة السياسية فى عزله.