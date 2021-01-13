زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب: عزل ترامب سيزيد الانقسام

كتبت: نهال أبو السعود

يجادل بعض المشرعين الجمهوريين بأن عزل ترامب لن يؤدي إلا إلى تزايد الانقسام في البلاد وإلحاق الضرر به، وقال عضو الكونجرس الجمهوري توم كول من أوكلاهوما في "غالبية أعضاء مجلس النواب يختارون تقسيمنا أكثر .. لا يمكنني التفكير في أي إجراء يمكن لمجلس النواب اتخاذه من شأنه أن يزيد من انقسام الشعب الأمريكي أكثر من الإجراء الذي نفكر فيه اليوم".

لكن الديمقراطيين يعتقدون أن الرئيس يجب أن يحاسب على سلوكه وكرر الأكاذيب بأن الانتخابات قد سرقت ، مما دفع مؤيديه إلى النزول إلى الكابيتول بهدف منع الكونجرس من تأكيد فوز السيد بايدن.

وقال عضو الكونجرس جيم ماكجفرن من ولاية ماساتشوستس ورئيس لجنة قواعد مجلس النواب في تصريحاته أمام القاعة: "لا يمكننا أن نحصل على وحدة بدون حقيقة وبدون محاسبة لقد تعرضت أمريكا للهجوم وعلينا الرد حتى عندما يكون سبب هذا العنف في 1600 شارع بنسلفانيا.

من جانبه، قدم توم كول ، كبير الجمهوريين في لجنة القواعد بمجلس النواب ، حجة عملية ضد المحاكمة الثانية لدونالد ترامب، قائلا: "هذا ليس نوع العملية القوية التي اتبعناها في كل مساءلة حديثة".

ودعا عضو الكونجرس الجمهوري إلى التوحد بعد أن اقتحمت حشد عنيف مبنى الكابيتول ، بحجة أن إجراء محاكمة أخرى لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام في الأمة.

وقبل ثمانية أيام فقط على انتهاء ولاية ترامب، يصوت المجلس اليوم الأربعاء على بند المساءلة الذي يتهم الرئيس الجمهوري بالتحريض على التمرد في خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضي قبل أن يقتحم حشد منهم مبنى الكونجرس، في واقعة أودت بحياة خمسة أشخاص.

وسيؤدي هذا تلقائيا إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هناك ما يكفي من الوقت أو الرغبة السياسية في عزله.