زعيم الجمهوريين بالشيوخ: ترامب ارتكب مخالفات تستوجب المحاكمة

كتب: رباب فتحى - أحمد عرفة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال لزملائه إنه يعتقد أن دونالد ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله وأنه سعيد لأن مجلس النواب يمضي قدماً في إجراءات العزل.

وقالت الصحيفة إن ماكونيل أخبر مساعديه أنه يعتقد أن الرئيس ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله، وأنه مسرور لأن الديمقراطيين يتجهون إلى عزله، معرباً عن أعتقاده أن ذلك سيسهل تطهيره من الحزب، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكيره.

ويصوت مجلس النواب يوم الأربعاء على اتهام الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب رسميًا بالتحريض على العنف ضد البلاد.

في الوقت نفسه ، سأل النائب كيفن مكارثي، زعيم الأقلية وأحد أكثر حلفاء ترامب في الكونجرس ، الجمهوريين الآخرين عما إذا كان يجب عليه مطالبة ترامب بالاستقالة في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول، بحسب ثلاثة مسئولين جمهوريين أطلعوا على المحادثات.

بينما قال مكارثي إنه يعارض شخصيًا توجيه الاتهام لعزله، فقد قرر هو وزعماء حزبيون آخرون عدم الضغط رسميًا على الجمهوريين للتصويت بـ "لا" رفضا للعزل، وقال أحد مساعدي مكارثي إنه منفتح على إجراء ينتقد ترامب بسبب سلوكه.

رفض الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب تحمل المسئولية عن أعمال الشغب الدامية في مبنى الكابيتول في أول لقاء له مع الصحفيين منذ أن هاجمت العصابة العنيفة الكونجرس أثناء انعقاده للتصديق على انتخابات 2020.

وقال ردا على أسئلة حول دوره في أعمال الشغب "إذا قرأت خطابي، أو رأيته في الصحف وفي وسائل الإعلام ، على التلفزيون، فقد تم تحليله، واعتقد الناس أن ما قلته كان مناسبًا تمامًا".