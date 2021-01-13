وكالات الأنباء

قدم رئيس وزراء الكويت الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، استقالة الحكومة لأمير البلاد، حيث استقبله أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بیان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت بأن وزراء الحكومة الكويتية تقدموا الثلاثاء، باستقالاتهم إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية، وأشارت إلى أنه من المتوقع قبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، على أن يتم تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.