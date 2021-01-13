قدم رئيس وزراء الكويت الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، استقالة الحكومة لأمير البلاد، حيث استقبله أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بیان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت بأن وزراء الحكومة الكويتية تقدموا الثلاثاء، باستقالاتهم إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية، وأشارت إلى أنه من المتوقع قبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، على أن يتم تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان النائب بمجلس الأمة الكويتي ثامر السويط، قد أعلن، تقدمه برفقة النائبين خالد العتيبي، وبدر الداهوم، باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، فيما أعلن 38 نائباً تأييدهم للاستجواب.
وتضمن الاستجواب الذي يعد الأول لمجلس الأمة الجديد، والذي جرت انتخاباته في 5 ديسمبر الماضي، 3 محاور، تضمنت وفقا لصحيفة الاستجواب، المخالفة الصارخة لأحكام الدستور لدى تشكيل الحكومة، بعدم مراعاة عناصر المجلس الجديد واتجاهاته، وهيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، إضافة إلى الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور الكويتي، عبر المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.
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