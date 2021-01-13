رئيس طيران الإمارات: دخول بوينج 777.إكس الخدمة قد يتأخر إلى 2023 أو أكثر

دبى (رويترز)

قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، إن الطائرة بوينج 777.إكس قد لا تدخل الخدمة لدى شركات الخطوط الجوية حتى العام 2023 أو بعد ذلك.

تستهدف بوينج أن تدخل الطائرة عريضة البدن، وهى نسخة جديدة من طائرتها الرائجة 777، الخدمة فى 2022، وهو موعد متأخر عامين بالفعل عن الخطط الأصلية.

وأبلغ كلارك رويترز فى مقابلة "السؤال هو متى ستكتمل تلك الطائرة وتحصل على الاعتماد وتصبح معروضة لدخول الخدمة. ربما فى 2022، ربما فى 2023، وربما بعد ذلك، "لذا سننتظر لنرى ماذا ستفعل بوينج بخصوص ذلك وسنبت فى موقعها بالأسطول عندما يحين ذلك الوقت، ولم يتسن حتى الآن التواصل مع بوينج للحصول على تعليق.