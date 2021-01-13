رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماعى "مركز اللغات والترجمة" و"الوافدين"

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعا لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراعي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور هشام عبد العزيز مدير المركز وخالد يسن أمين عام الجامعة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، أهمها التأكيد على استمرار أعمال التسجيل والحجز للاختبارات والدورات من خلال المركز تمهيدا لاستئناف الأنشطة فور عودة الدراسة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية ومراعاة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء التواجد بمقر المركز.

وفي سياق منفصل ترأس الدكتور منصور، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الوافدين بحضور نواب الجامعة، والمستشار المالي، والدكتور حسام نصار منسق عام إدارة الوافدين وأمين عام الجامعة. وناقش المجلس الأمور المتعلقة بالوافدين والخاصة باستفسارات الطلاب للتسجيل واداء امتحانات اللغة.