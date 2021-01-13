رئيس جامعة بنى سويف: الانتهاء من إعداد كارنيهات الطلاب بنظام الهوية الرقمية

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات بحضور نواب الجامعة والمستشار المالي والدكتور ممتاز حجاب المشرف العام على وحدة تصميم وتطوير البرمجيات وأمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور منصور في بيان له، أنه في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي لميكنة الإدارة بشكل كامل جار الانتهاء من إعداد كارنيهات الطلاب بنظام الهوية الرقمية وهي بطاقة بشريحة إلكترونية (البروكسيمتى) لميكنة جميع الإجراءات الخاصة بها تنفيذا لخطة التحول الرقمي وتسليم الطلاب الكارنيهات المميكنة فور استئناف الدراسة.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لميكنة العيادات الخارجية والمستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان وجاري البدء في مراحل التشغيل التجريبي تسهيلاً على المرضى.

كما تم اعتماد الإصدار النهائي من نظام مشروعات تخرج الطلاب ويتم العمل به ضمانا للشفافية في اختيار تلك الموضوعات والاستفادة منها على أرض الواقع.