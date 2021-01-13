رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين 4 من رؤساء الأقسام بكليتى التربية والزراعة

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات بتعيين 4 من رؤساء الأقسام الجدد بكليتي التربية النوعية والزراعة بالجامعة ، حيث تضمنت القرارات في كلية التربية النوعية تجديد قيام كل من الدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بالعمل رئيساً للقسم ، والدكتور منتصر القللي أحمد الأستاذ المساعد بقسم التربية الموسيقية بالعمل رئيساً للقسم وذلك لمدة عام لكل منهما .
أما فى كلية الزراعة فقد شملت القرارات تعيين الدكتور سيد شحاتة عابدين الأستاذ المساعد بقسم الزينة رئيساً للقسم لمدة ثلاث سنوات ، وكذلك تجديد تعيين الدكتور محمد محمد خضيرى الأستاذ بقسم وقاية النبات رئيساً للقسم وذلك حتى بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش .
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