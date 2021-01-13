رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين 4 من رؤساء الأقسام بكليتى التربية والزراعة

أسيوط – هيثم البدرى

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات بتعيين 4 من رؤساء الأقسام الجدد بكليتي التربية النوعية والزراعة بالجامعة ، حيث تضمنت القرارات في كلية التربية النوعية تجديد قيام كل من الدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بالعمل رئيساً للقسم ، والدكتور منتصر القللي أحمد الأستاذ المساعد بقسم التربية الموسيقية بالعمل رئيساً للقسم وذلك لمدة عام لكل منهما .