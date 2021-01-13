اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يناير 2021 01:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين 4 من رؤساء الأقسام بكليتى التربية والزراعة

الأربعاء، 13 يناير 2021 12:42 م
رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين 4 من رؤساء الأقسام بكليتى التربية والزراعة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات بتعيين 4 من رؤساء الأقسام الجدد بكليتي التربية النوعية والزراعة  بالجامعة ، حيث تضمنت القرارات في كلية التربية النوعية تجديد قيام كل من الدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بالعمل رئيساً للقسم ، والدكتور منتصر القللي أحمد الأستاذ المساعد بقسم التربية الموسيقية بالعمل رئيساً للقسم وذلك لمدة عام لكل منهما .

أما فى كلية الزراعة فقد شملت القرارات تعيين الدكتور سيد شحاتة عابدين الأستاذ المساعد بقسم الزينة رئيساً للقسم لمدة ثلاث سنوات ، وكذلك تجديد تعيين الدكتور محمد محمد خضيرى الأستاذ بقسم وقاية النبات رئيساً للقسم وذلك حتى بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش .  

 

 


جامعه اسيوط

رئيس جامعه اسيوط

الدكتور طارق الجمال

التربيه النوعيه

التربيه الموسيقيه

الزراعه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة