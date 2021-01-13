خدمات طبية وأنشطة ثقافية واختبارات لمحو آمية بقافلة سكانية بنجع عون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وأطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، اُولى قوافلها السكانية للعام الجديد بنجع الشيخ عون بقرية كوم اشو بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان ومديريات الصحة و التموين والشباب والرياضة والطب البيطرى والهيئة القومية لمحو الأمية وإدارة بناء وتنمية القرية.

وتضمنت القافلة تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء النجع والقرى المحيطة به، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الايجابية فى البرنامج الرئاسى "حياة كريمة".

واشتملت الخدمات الطبية الكشف على 400 حالة بعدد من التخصصات من بينها "النساء، الأطفال، والباطني"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى، بجانب عقد ندوات توعية للمترددات على سيارة تنظيم الأسرة بمعرفة الطاقم الطبى بها.

كما شملت القافلة - والتى تم خلالها مراعاة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وكذا تعقيم القرية على عدة مراحل من خلال قسم المتوطنة بالإدارة الصحية- وتوعية المواطنين بكيفية مواجهة الكوارث والإسعافات الأولية، وكذلك سُبل الوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

كما تم عقد امتحان فورى لمحو الأمية لعدد 80 دارس بالقرية بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية، والتاكيد انه سيتم توفير فرص عمل مناسبة بالتنسيق مع القوى العاملة وشركات القطاع الخاص.

كما تم تنظيم عدة فقرات وأنشطة رياضية من خلال إدارة الشباب والرياضة، فضلاً عن تنظيم أنشطة ثقافية وفنية من خلال مكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار، والتى قامت بتقديم 50 عضوية مجانية لأطفال القرية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية وتثقيف فى العديد من المجالات، من خلال مركز الإعلام بكفر الدوار، وإدارة الأوقاف، والمنطقة الأزهرية، والإدارة الزراعية.

وفى إطار توفير الخدمات والاحتياجات لأبناء القرية، تم توفير سيارة لبيع إسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين، وكذلك توفير سيارة لحوم بأسعار مخفضة.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية، من خلال الكشف على أكثر من 400 رأس ماشية متنوعة، وعمل تجريع وصرف الأدوية "بالمجان"، مع توعية الأهالى بضرورة التطعيمات والتحصينات، وكذلك توفير طاقم من قسم الكهرباء بالوحدة لصيانة وتدعيم أعمدة الإنارة بنطاق القرية.

واختتمت القافلة بتوزيع عدد من مشروعات "البط والكتاكيت والأرانب" على مجموعة من الأسر، فضلاً عن توزيع بعض الهدايا على أبناء النجع "بدعم من المجتمع المدني"، فيما قامت إدارة التضامن الاجتماعى بتسليم فيزا تكافل وكرامة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وبدوره قام المجلس القومى للسكان، بتوعية أبناء النجع بالمشكلة السكانية وأبعادها والطرق المتبعة من الفرع للعمل على تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة، وكذلك جهود الدولة للقضاء على الأمية.



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قافلة شامله