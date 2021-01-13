حكومة الدكتور بشر الخصاونة تحصل على ثقة البرلمان الأردنى

كتب مصطفى عنبر

حصلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة، على ثقة مجلس النواب الاردنى(البرلمان) بأغلبية 88 نائبا من أصل 127 نائبا حضروا التصويت، فيما حجب الثقة عن الحكومة 38 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأعرب رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، عن شكره لأعضاء المجلس سواء من منح الثقة أو لم يمنح، وحرص الحكومة على الشراكة مع المجلس للنهوض بالآمال التي يعقدها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لخدمة المواطن ورفعة الوطن وتحقيق الإنجاز معاً في هذه المرحلة الاستثنائية.

ويستمع مجلس النواب الاردنى يوم الأحد القادم، إلى خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.