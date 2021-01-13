اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 05:39 م
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حبس الطفلة المتهمة بقتل شقيقها الأصغر بطعنة بالسكين بطريق الخطأ بالشرقية

الأربعاء، 13 يناير 2021 05:38 م
حبس الطفلة المتهمة بقتل شقيقها الأصغر بطعنة بالسكين بطريق الخطأ بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة محمد عبد الودود، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الطفلة المتهمة بقتل شقيقها الأصغر بالسكين بطريق الخطأ أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومقتل طفل بالحي العاشر بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

 

 وتبين من التحريات، نشوب مشادة بين " ميادة" 17 سنة، وشقيقها " محمد"البالغ من العمر 15 سنة، وتطور الأمر إلى مشاجرة وتدافع بينهما انتهى بأن استلت الطفلة سكينًا وطعنت به شقيقها بالخطأ، تم ضبط الطفلة والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى المستشفى العام بالزقازيق للتشريح، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 


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