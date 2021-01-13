حبس الطفلة المتهمة بقتل شقيقها الأصغر بطعنة بالسكين بطريق الخطأ بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة محمد عبد الودود، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الطفلة المتهمة بقتل شقيقها الأصغر بالسكين بطريق الخطأ أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومقتل طفل بالحي العاشر بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.