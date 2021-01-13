جولة مسائية مفاجئة لمدارس شبرا الخيمة تكشف تغيب الحراس وانتشار الرواكد الخشبية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية وإدارة غرب شبرا الخيمة، بمشاركة لجنة مشكلة من المديرية لمتابعة المدارس في الفترة المسائية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات وتعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

وبدأت وكيلة المديرية الجولة بتفقد بعض مدارس غرب شبرا الخيمة التعليمية من بينها "مدرسة دى منطاي الإبتدائية، ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية، ومدرسة الشهيد رضا عبد الوهاب، ومدرسة عمار بن ياسر الابتدائية، ومدرسة عمار بن ياسر الإعدادية، والشهيد محمد مجدي"، وأثناء تفقد المدارس وجد أن المدارس مغلقة بدون عمال أو حارس ليلي وتوجد رواكد خشبية فوق الأسطح.

كما تفقدت مدارس شرق شبرا التعليمية من بينها "مدرسة صفية زغلول، ومدرسة النيل الاعدادية، مدرسة محمود كعيب الابتدائية، ومدرسة مدرسة أحمد شوقي ع بنين، ومدرسة محمد فريد ث، ومدرسة التربية الفكرية"، وأثناء تفقد المدارس وجد أنها بدون حارس ليلى فيما عدا مدرسة صفية زغلول فقد حضر أثناء المرور عامل مدرسة صفية زغلول، وعامل مدرسة محمد فريد ويوجد بالمدرسة عمال للصيانة الشاملة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور السيد الفيومى، بأن هدفنا ليس البحث عن الأخطاء أو السلبيات ولكن هدفنا هو التقويم وعلاج السلبيات ووضع حلول سريعة وفورية للمشاكل حسب الإمكانات المتاحة، ونحاول جاهدين إظهار الجانب المشرق والمنير لمدارس القليوبية.

فيما وجهت اللجنة، عبارات الشكر والتقدير والامتنان لبعض المدارس فى شرق شبرا الخيمة أثناء الجولة المفاجئة للمدارس وهى "مجمع مدارس إسكو، ومدرسة قاسم أمين المتميزة"، فقد وجدت اللجنة العامل موجود ولا توجد أي مشاكل.

الرواكد الخشبية بالمدارس





الرواكد الخشبية





المقاعد المتهالكة





انتشار الرواكد الخشبية بالدارس





جانب من الجولة





حالة المقاعد بمدارس شبرا الخيمة