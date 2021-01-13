جامعة الفيوم توقع اتفاقية برنامج دراسى جديد لتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلى

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه انطلاقًا من دور جامعة الفيوم فى تطوير منظومة التعليم الجامعى من خلال إنشاء وتنفيذ برامج تعليمية جديدة ومميزة تلبى طموحات الطلاب وتحقق متطلبات سوق العمل، تم اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية تعاون علمى تدريبى أكاديمى بين جامعة الفيوم ممثلة فى كلية السياحة والفنادق وبين إحدى الشركات بهدف إنشاء وتنفيذ برنامج دراسى تعليمى تحت مسمى إدارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي.

وقال أحمد جابر شديد إن للجامعة دور أساسى فى الخدمة المجتمعية ونعمل دائما على استحداث برامج تطبيقية وعملية بالإضافة لتوقيع شراكات مع الكيانات الكبرى لخدمة خريجى الجامعة ومنتسبيها.

وأشار إلى أن هذا البرنامج هو الثالث من نوعه الذى يتم تنفيذه بين قطاع كليات السياحة والفنادق حيث سبق وتم إنشاء برنامج مشابه بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وهذا البرنامج هو من البرامج المميزة التى تنفذها جامعة الفيوم بالتعاون مع قطاع الأعمال بهدف تخريج طالب مؤهل أكاديميًا وعمليًا للانخراط فى سوق العمل.

وقد تم توقيع تلك الاتفاقية فى رحاب جامعة الفيوم بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.

قال الدكتور خالد عطالله "أفخر بجامعة الفيوم وخريجيها خاصة طلاب كلية السياحة والفنادق لأنهم يبحثون عن الأفضل دائما لذا فهذا البروتوكول سوف يسهم فى تدريب متميز لطلاب الكلية".