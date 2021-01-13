تنظيم ساحات انتظار المركبات فى الشوارع الرئيسية بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

عقدت لجنة تنظيم ساحات انتظار المركبات بمحافظة شمال سيناء اليوم اجتماعا برئاسة أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وذلك لمتابعة تنظيم ساحات انتظار المركبات فى الشوارع الرئيسية بمدينة العريش.

وأعلنت محافظة شمال سيناء انه استعرض سكرتير عام المحافظة مع اللجنة الشروط الخاصة بحق استغلال تلك الساحات، مشيرا إلى أهميه وضع كراسة شروط متضمنة كافة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات ، وكذلك توضيح إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية فى هذه الأماكن إلى جانب تحديد المقابل المادى الخاص بانتظار المركبات والسيارات، وأن يكون التحديد حسب مساحة المكان والموقع الجغرافى، ووضع المستوى الاقتصادى للموقع فى الاعتبار.

وأكد الغندور على تشكيل لجنة لتلقى طلبات الراغبين فى مزاولة نشاط الساحات لانتظار المركبات، ووضع الشروط الخاصة بمزاولى هذا النشاط والتى تم تحديدها من قبل، وهى : اجادة القراءة والكتابة وألا يقل السن عن 21 عاما، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها ، أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية ، الحصول على شهادة صحية بخلوه من الأمراض، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبه جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات كما أكد على صلاحية اللجنة فى البت فى طلبات الراغبين فى استغلال الساحات بالموافقة أو عدمها .

وأكد سكرتير عام المحافظة للجنة على ضرورة تحديد الأماكن والأوقات المقرر فيها انتظار المركبات والسيارات بمختلف أنواعها بالشوارع والميادين المقام بها ساحات الانتظار والخاضعة لولاية المحافظة مشددا على ألا تعيق ساحات الانتظار حركة المرور فى الشوارع والميادين ومحاور الطرق المرتبطة بها، وذلك بناء على التنسيق مع ادارة المرور المختصة .

وأضاف أنه تم حصر الساحات وأماكن انتظار المركبات والسيارات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتشمل ساحات : مسجد الرفاعى ، مسجد النصر ، حديقة المالح ، كافتريا كاندى ، الحديقة البحرية بالمساعيد ، جامعة سيناء ، وساحة آل أيوب بمدية العريش، التأمينات ، وساحة فتيات بئر العبد بمدينة بئر العبد، بغداد وساحة الحسنة بمركز ومدينة الحسنة، وساحة مسجد عباد الرحمن بمدينة نخل مشيرا الى بدء التنفيذ ب 3 أماكن كبداية بمدينة العريش، وهي ساحات الرفاعى والنصر والمالح لحين تعميم ذلك على باقى الساحات على مستوى المحافظة .

الاجتماع تم بحضور رؤساء مجالس المدن، مدير عام الشئون المالية والادارية ، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.