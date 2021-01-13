اليوم السابع
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خالد صلاح
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تنامى ديون سويسرا فى ظل معركة القضاء على كورونا

الأربعاء، 13 يناير 2021 06:06 م
تنامى ديون سويسرا فى ظل معركة القضاء على كورونا كورونا - أرشيفية
رويترز

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قال وزير المالية السويسرى أولى ماورر اليوم الأربعاء إن سويسرا ستقترض هذا العام ما لا يقل عما اقترضته العام الماضى من أجل تخفيف تداعيات الجائحة، مضيفا أن الهدف مازال يتمثل فى سداد الدين الإضافى دون فرض ضرائب جديدة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "وفقا لتقديراتنا الحالية، سنقترض في 2021 ما لا يقل عن حجم ما اقترضناه العام الماضي. سنتجاوز بوضوح مستوى العشرة مليارات (فرنك سويسري). لا نعرف إلام سيفضي ذلك بنهاية السنة.. ربما بنهاية العام الحالي يبلغ ديننا الإضافي 30 مليارا (33.87 مليار دولار)، وربما أكثر أو أقل بعض الشيء."

 

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كورونا فى سويسرا

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