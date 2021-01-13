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تقرير أممى: انخفاض كبير فى الانتهاك ضد الأطفال بعد توقيع اتفاقية السلام بجنوب السودان

الأربعاء، 13 يناير 2021 12:11 م
تقرير أممى: انخفاض كبير فى الانتهاك ضد الأطفال بعد توقيع اتفاقية السلام بجنوب السودان اتفاق السلام_ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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أفادت منظمة الأمم المتحدة أنه أظهر أحدث تقرير عن الأطفال والنزاع المسلح أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الانتهاكات ضد الأطفال منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 2018.وفق المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك. 

وأضاف التقرير أنه على الرغم من ذلك استمر ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع حيث تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 700 انتهاك جسيم ضد الأطفال في جميع أنحاء جنوب السودان، وكشف التقرير الى انه كانت ولاية وسط الاستوائية المنطقة الأكثر تضررًا.

 


الأمم المتحدة

جنوب السودان

الأطفال

النزاع المسلح

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