تفاصيل مهمة بشأن توافر الأكسجين من أمام مستشفى الحميات بالشرقية.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم "اليوم السابع" فيديو حول "الأكسجين عامل إيه والإصابات بتزيد ولا بتقل؟ بث مباشر بكل التفاصيل من أمام مستشفى الحميات بالشرقية، حيث إن مديرية الصحة بالشرقية خصصت 4 مستشفيات الإحالة واستقبال مصابى كورونا بأرجاء المحافظة، هم مستشفى الأحرار التعليمى ومستشفى الصدر ومستشفى الحميات بالزقازيق، بالإضافة إلى طوارئ مستشفى فاقوس وهذه المستشفيات بها العمليات كاملة وجاهزة للتعامل مع مرضى ومصابى فيروس كورونا.

بالإضافة إلى أن جميع المستشفيات المركزية بالمحافظة بها أقسام عزل تستقبل فيها مصابى فيروس كورونا وتتعامل معهم بشكل تام وإذا لزم الأمر يتم تحويله إلى المستشفيات التى تم تخصيصها لعلاج مصابى فيروس كورونا.

وبدأت الأعداد فى التراجع بخلاف أن مديرية الصحة وفرت بكل إدارة صحية أكثر من فريق طبى لمتابعة الحالات المصابة بالفيروس وتم عزلهم بالمنزل.