تفاصيل تطوير منطقة "برج العرب" القديمة ضمن مشروع حياة كريمة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، عن تفاصيل خطة تنفيذ مشروع "حياة كريمة" بمنطقة برج العرب القديمة، حيث تتضمن إنشاء محطة معالجة للصرف الصحى على مساحة 14 فدانا، وتطوير محطة السكة الحديد، وتطوير الوحدات الصحية بنطاق المركز.

وأشار مركز ومدينة برج العرب فى بيان صادر، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فقد عقد اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب اجتماعا موسعا مع جميع الجهات المعنيه للتنسيق للعمل على تطوير محطة سكة حديد برج العرب القديم، الوحدات الصحية بنطاق المركز، كما تم المرور الميدانى على الأرض التى سوف يتم تخصيصها لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحى وتبلغ مساحتها 14 فدانا تقريبا.

ويأتى ذلك ضمن مشروع "حياة كريمة " تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لتطوير ألف قرية على مستوى الجمهورية وتوصيل جميع الخدمات لها وجعلها متكاملة بما يحقق فكر فكر التنمية المستدامة.

ومبادرة "حياة كريمة " يتم تنفيذها بالإسكندرية، لرفع وكفاءة وتطوير 3 قرى و42 نجع وكفر بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير "1000 قرية" على مستوى الجمهورية وتوصيل جميع الخدمات لها وجعلها متكاملة بما يحقق فكر التنمية المستدامة.

واختيار تلك القرى جاء بناء على دراسات علمية شملت النطاق الإدارى والجغرافى لكل قرية، والكتل العمرانية لنطاقات حدود الدراسة للمدينة والقرى التابعة لها، حيث تم اختيار مركز بهيج ويتبعة 13 كفر ونجع وهم (نجع السراحنة، نجع القاسمية، نجع هواره، نجع الافراد البحرى، نجع حميدة قبلى وبحرى، العزبة البحرية، نجع الصحفاق، نجع حمودة، نجع قطعان، نجع أبو حبون، نجع الأفراد قبلى، نجع الهيش) ويبلغ عدد سكان مركز بهيج نحو 25 ألف نسمة.