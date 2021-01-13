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تعرف على توصيات لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر لمواجهة تداعيات كورونا

الأربعاء، 13 يناير 2021 10:30 م
تعرف على توصيات لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر لمواجهة تداعيات كورونا جانب من اجتماع اللجنة
الأقصر - أحمد مرعى

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اختتمت اليوم الأربعاء، لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، اجتماعها المنعقد بعنوان "بحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي في الأقصر"، بحضور رؤساء الشركات السياحية ومديري الفنادق وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار.

 
وأوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالمحافظة، أن الاجتماع انتهى لعدة توصيات، منها التنسيق الدائم مع الشركات السياحية العاملة بالسياحة الثقافية، والاتفاق مع مديرى الفنادق على ضرورة الحفاظ على الأقصر كمقصد سياحى متميز أثريا وسياحيا، وتقديم خدمة متميزة، ومتابعة مبادرات الدولة الخاصة بدعم المنشآت الفندقية والتواصل مع وزيرا السياحة والمالية لتجاوز العقبات أمام الفنادق.
 
وفى ختام التوصيات، وجهت اللجنة الشكر لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لما قام به من إصلاحات للبنية التحتية وخاصة المناطق الآثرية وقطاع السياحة، مما كان له أثر إيجابى فى تسهيل تنفيذ البرامج السياحية، كما أوصت اللجنة بضرورة الاستفادة القصوى من الانتهاء من طريق الكباش كأحد المعالم التاريخية، مما يساهم فى جذب أعداد كبيرة من السياح .
 
وكان قد شارك السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبوالعزايم فى افتتاح الأجتماع بالأمس، مؤكداً على تهيئة كافة السبل وتذليل كافة العقبات لاستعادة الحركة السياحية لعافيتها في ظل تلك الظروف الاستثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا.

 


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