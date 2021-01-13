تعافى وخروج 9 حالات من فيروس كورونا بمستشفى العديسات للعزل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مستشفى العديسات للعزل الصحى بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، اليوم الأربعاء، عن تعافى وخروج 9 حالات كورونا، بعد تلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور محمد العجمي نائب المدير العام ومدير العزل، وبإشراف الدكتور أحمد خليل والدكتور سعيد الخطيب والدكتور أحمد أبوزيد والدكتور منتصر عبد الفتاح استشاري العناية المركزة.

ووجه المتعافون الشكر خلال خروجهم من المستشفى الشكر إلى أعضاء فريق الطبى، فيما ناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل، جميع المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60%.

كانت قد شهدت مستشفى العديسات للعزل بمحافظة الأقصر، زيارة لوفد من مديرية الشئون الصحية بالأقصر ممثل في الدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكري عبد الستار، مدير مستشفيات العزل، والدكتورة ريم العماري من مكتب الازمات بالمديرية وإدارة المستشفى، وذلك للمرور على المرضى داخل العزل لتقديم التهنئة والمعايد وتوزيع الهدايا عليهم بمناسبة قدوم العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وكان فى استقبال وفد مديرية الصحة، كل من الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام ومدير العزل الدكتور محمد العجمي، حيث تم خلال الزيارة المرور وتقديم التهنئة والمعايدة وتوزيع الهدايا على المرضى بالمستشفى بمناسبة قدوم العام الجديد وأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وذلك من دافع رفع الروح المعنوية ونشر روح التفاؤل للمرضى، والاستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة داخل المستشفى، كما توجه مدير عام المستشفى بالشكر والتقدير لمشرفي التمريض والأشعة وفني المعمل، وجميع طاقم العمل بالمستشفى من عمال نظافة وأفراد الامن على ما يبذلوه من الجهد والتفاني في العمل.