تضامن الشرقية تقرر قيد جمعيتين وتصدر تفاصيل وميادين عملها.. اعرف التفاصيل

كتب – فتحية الديب – أحمد مرعى

أصدرت إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الشرقية، القرار رقم 3615 لسنة 2020 لقيد لائحة النظام الأساسى لجمعية شباب الرواد لتنمية المجتمع المحلة بإدارة الحسنية، وذلك بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 11 نوفمبر 2020 بشأن إجراءات قيد جمعية شباب الرواد لتنمية المجتمع المحلة بإدارة الحسنية طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019.

وتم نشر القرار فى الوقائع المصرية ونص على ما يلي:- (مادة 1 قيد لائحة لائحة النظام الأساسى لجمعية شباب الرواد لتنمية المجتمع المحلة بإدارة الحسنية بموجب القرار رقم 3615 بتاريخ 11 نوفمبر 2020، ومادة 2 تلتزم الإدارة المختصة بقيدة ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص وينشر بالوقائع المصرية)، وفى ملخص القيد يكون عنوان المقر قرية الرواد – صان الحجر الحسنية، وتعمل بميدان المساعدات الإجتماعية، ونطاقها الجغرافى بالقرية، وتدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من 7 أعضاء، ولدى حل الجمعية أو أيلولة أموالها طبقاً لأحكام المادة 48 من القانون رقم 149 لسنة 2019، والمادة 9 من لائحة النظام الأساسي ولا يتم تنفيذ أي نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

كما أصدرت مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية القرار رقم 3618 لسنة 2020، والتى نصت على قيد لائحة النظام الأساسي لجمعية دوار العائلة لتنمية المجتمع بإدارة شرق الزقازيق بموجب القرار وبتاريخ 11 نوفمبر 2020، وذلك تحت إشراف محمد كمال الدين الحجاجى وكيل الوزارة بالشرقية.

وتقرر أن يكون عمل الجمعية فى ميادين تنمية المجتمع المحلى ورعاية الطفولة والأمومة والخدمات الثقافية والعلمية والدينية والمساعدات الإجتماعية ورعاية الأسرة والتنمية الإقتصادية لزيادة دخل الأسرة، وتدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من 15 عضو.



قرار قيد جمعية دوار العائلة لتنمية المجتمع بإدارة شرق الزقازيق