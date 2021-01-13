ترامب فى طريقه للمحاكمة بمجلس الشيوخ بعد التصويت على عزله بـ"النواب الأمريكى"

كتب محمد جمال

بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكى، مساء اليوم الأربعاء، لصالح إقرار تشريع ينص على محاكمة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، ليمهد الطريق الآن لمحاكمته فى مجلس الشيوخ، حيث يتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، ترامب بالتحريض على التمرد، عبر الخطاب الذى ألقاه يوم 6 يناير، ويعتبرعلى نطاق واسع أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونجرس، بحسب " روسيا اليوم".

وتفتح مساءلة مجلس النواب لترامب الباب أمام مجلس الشيوخ لمنع ترامب من تقلد الرئاسة مجددا إذا أدين بالتحريض على التمرد، كما انضم عشرة جمهوريين إلى 222 ديمقراطيا في التصويت لصالح محاكمة ترامب.

وفي حال المصادقة على مشروع القانون حول مسائلة ترامب سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونجرس التي يهيمن فيها الجمهوريون، وقال مؤلفو مشروع القانون المعد من قبل المشرعين الديمقراطيين، إن ترامب "في انتهاك لليمين الدستوري... تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

واعتبر معدو مشروع القرار أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونجرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مشددين على أنه أظهر بذلك أنه "سيواصل تمثيل تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه".

ودعت الوثيقة إلى "عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه" مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال أكثر من 70 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

وعلى خلفية هذه الأحداث أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونجرس لعزل الرئيس عن السلطة بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين.

وهذه المبادرة لعزل ترامب هي الثانية من نوعها حيث سبق أن فشلت المحاولة الأخرى التي أطلقها كذلك الديمقراطيون في مجلس النواب عام 2019.