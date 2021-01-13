اليوم السابع
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بيلوسى: ترامب يرى تمرد الكابيتول وسيلة لدعم تمسكه الشخصى بالسلطة

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:22 م
بيلوسى: ترامب يرى تمرد الكابيتول وسيلة لدعم تمسكه الشخصى بالسلطة ترامب وأحداث العنف
كتبت: نهال أبو السعود

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قدمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قضية عزل الرئيس ترامب في قاعة مجلس النواب، قائلة إن أولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي ليسوا وطنيين، بل "إرهابيون محليون" أرسلهم كلمات الرئيس.

وقالت بيلوسى: "هؤلاء المتمردون ليسوا وطنيين. لم يكونوا جزءا من قاعدة سياسية يجب الاهتمام بها وإدارتها.. كانوا إرهابيين محليين ويجب أن تسود العدالة"، وأضافت: "لكنهم لم يظهروا من الفراغ.. أرسلوا إلى هنا، أرسلهم الرئيس بكلمات مثل صرخة للقتال مثل الجحيم".

وتابعت بيلوسي أن الكلمات مهمة، والحقيقة مهمة، والمساءلة مهمة "، وأضافت: "ترامب رأى في تمرد الكابيتول ليس أعداء للحرية، كما هم، ولكن كوسيلة لهدف رهيب، هدف تمسكه شخصياً بالسلطة.. هدف إفشال إرادة الشعب".

قبل ثمانية أيام فقط على انتهاء ولاية ترامب، صوت المجلس اليوم الأربعاء على بند المساءلة الذي يتهم الرئيس الجمهوري بالتحريض على التمرد في خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضي قبل أن يقتحم حشد منهم مبنى الكونجرس، في واقعة أودت بحياة خمسة أشخاص.

وسيؤدى هذا تلقائيا إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هناك ما يكفي من الوقت أو الرغبة السياسية في عزله.


عزل ترامب

جلسات عزل ترامب

اجراءات عزل ترامب

الانتخابات الامريكية 2020

الكونجرس الأمريكي

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