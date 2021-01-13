بيلوسى: ترامب حرض على التمرد المسلح على الدولة ولا بد أن يرحل

رويترز

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب، أن الرئيس ترامب حرض على التمرد المسلح على الدولة ولا بد أن يرحل، مضيفة أن ترامب يعد خطرا واضحا ولا بد أن يسائله مجلس الشيوخ ويدينه .

ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء أعضاء المجلس إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب وقالت إنه يجب أن يحاسب على تحريضه على الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي على مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وأضافت في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب بعد أحداث السادس من يناير كانون الثاني والتي خلفت خمسة قتلى "نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد.. هذا العصيان المسلح على دولتنا. لا بد أن يرحل. إنه خطر واضح وقائم على ذلك البلد الذي نحبه جميعا".