بدء أعمال ترميم وصيانة كوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية

كتب محمد أسعد

بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار فى تنفيذ أعمال ترميم وصيانة كوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى ومجلس مدينة القناطر الخيرية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية كانت قد وافقت على تنفيذ كافة أعمال ترميم الكوبرى بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس، تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه، وذلك طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.

وأشار الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المشروع يتضمن أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبرى، مضيفا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات، وجميع الأجزاء المنهارة فى الكوبرى، ثم استكمال جميع أجزاء البلاط المفقود.

وقال سامح شنيشن المدير التنفيذى للوحدة الإنتاجية لترميم وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبرى والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية.

كما سيتم تطوير نظام الإضاءة بالكوبرى، وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبرى وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.



جانب من أعمال الترميم