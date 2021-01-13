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بايدن يستفسر عن إمكانية مضى مجلس الشيوخ فى تثبيت مرشحى الإدارة الجديدة

الأربعاء، 13 يناير 2021 12:10 ص
بايدن يستفسر عن إمكانية مضى مجلس الشيوخ فى تثبيت مرشحى الإدارة الجديدة بايدن
كتب أحمد عرفة

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن مصادر تأكيدها، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن استفسر عن إمكانية مضي مجلس الشيوخ في تثبيت مرشحي الإدارة الجديدة ومحاكمة دونالد ترامب في الوقت نفسه، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أكد أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ارتكب مخالفات تستوجب المحاكمة.

وقال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ إنه سعيد بالإجراءات التي سيقدم عليها الديمقراطيون في الكونجرس.

وقال ميتش ماكونيل إنه يعتقد أن إجراءات المحاكمة في الكونغرس ستسهل إخراج دونالد ترامب من الحزب الجمهوري.

 


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