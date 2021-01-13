وأضاف العقيلي - حسبما نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني - اليوم الأربعاء "أن الفرق الهندسية تعمل في تطهير الطرقات ومناطق الرعي والمناطق السكنية في خب والشعف بعد أن تعرضت لزراعة الألغام بكثافة عالية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية".. داعياً المسافرين والسكان المحليين إلى توخي الحذر والابتعاد عن الطرق المهجورة.3



وقال إن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي "مسام" تمكنت من تفكيك حقول الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية في الطرق البرية العامة بمحافظة الجوف.



ونوه مدير البرنامج، على أنه تم رفع اللوحات الارشادية والتحذيرية على جنبات الطرق التي تم تأمينها لإرشاد المسافرين على سلوكها والحذر من الخروج أو الابتعاد عنها، حتى يتم تطهير كافة المناطق ويتم الإعلان عن ذلك.