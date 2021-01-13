اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 11:47 ص
خالد صلاح
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اليابان تمنع دخول القادمين لأداء أعمال من 11 بلدا ومنطقة

الأربعاء، 13 يناير 2021 11:06 ص
اليابان تمنع دخول القادمين لأداء أعمال من 11 بلدا ومنطقة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت صحيفة نيكي اليابانية اليوم الأربعاء أن الحكومة ستمنع دخول القادمين لأداء أعمال من 11 دولة ومنطقة منها الصين وكوريا الجنوبية بهدف كبح انتشار فيروس كورونا.

وحظرت اليابان الشهر الماضي دخول الأجانب غير المقيمين لديها بعد رصد سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس في كل من بريطانيا وجمهورية جنوب أفريقيا، لكنها ظلت تسمح بدخول بعض المسافرين في إطار "مسار أنشطة الأعمال" لديها.

وتأتي الخطوة الجديدة فيما تشهد اليابان ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس وتستعد الحكومة لتوسيع نطاق حالة الطوارئ التي أعلنتها في منطقة طوكيو الأسبوع الماضي لتشمل سبع مقاطعات أخرى.

وأفادت صحيفة نيكي بأن الإجراء سيسري اعتبارا من غد الخميس وحتى السابع من فبراير المقرر أن تُرفع فيه حالة الطوارئ.

 


بريطانيا

منطقة طوكيو

اليابان

كوريا الجنوبية

الصين

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