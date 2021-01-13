اليابان تتجه لتوسيع حالة الطوارئ وتزايد معارضة المواطنين لإقامة الأولمبياد

قالت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، إنها ستوسع نطاق حالة الطواريء التي أعلنتها في منطقة طوكيو الأسبوع الماضي لتشمل سبعة مناطق أخرى في حين تتلاشى آمال المواطنين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية مع استمرار الزيادة في إصابات كوفيد-19.

جاءت الخطوة بعد أن طالب حكام أوساكا وكيوتو ومناطق متضررة بشدة من الفيروس، الحكومة بإعلان حالة الطواريء مما يعطي السلطات المحلية الأساس القانوني لفرض قيود على تنقلات السكان وأعمالهم.

ويخشى رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا من اتخاذ إجراءات تعرقل النشاط الاقتصادي في الوقت الذي يواجه بقوة التحديات المتزايدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو هذا العام.

وطبقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية سجلت البلاد نحو 298 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و 4192 وفاة حتى الآن.

ومع وصول إصابات كورونا إلى مستويات قياسية في موجة ثالثة من الوباء، أظهرت استطلاعات الرأي تصاعد المعارضة الشعبية لإقامة دورة الألعاب الأولمبية هذا العام، وتزايد الإحباط أيضا تجاه رئيس الوزراء.

وفي استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مؤخرا قال 16 في المئة فقط إنه لابد من المضي قدما في إقامة الألعاب الأولمبية، بانخفاض 11 نقطة عن استطلاع مماثل جرى الشهر الماضي في حين قال 77 في المئة إنها لابد أن تلغى أو تؤجل.

ومن جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية تواصل الاستعداد لإقامة أولمبياد طوكيو الصيف القادم كما هو مخطط بعد تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تُقام دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو تموز إلى الثامن من أغسطس آب. وكان من المقرر أصلا إقامة الدورة في عام 2020.

ومن المتوقع أن يعلن سوجا توسيع نطاق حالة الطواريء لتشمل أوساكا وكيوتو وهيوجو وفوكوكا وأيتشي وجيفو وتوشيجي في مؤتمر صحفي يعقد السابعة مساء غد الخميس (1000 بتوقيت جرينتش)