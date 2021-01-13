الهان عمر تحث الجمهوريين على التصويت لعزل ترامب: هو المحرض على العنف

كتبت: نهال أبو السعود

حثت النائبة الديمقراطية إلهان عمر الجمهوريين على التصويت لعزل الرئيس ترامب ، قائلة إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول "حرضها على وجه التحديد رئيس الولايات المتحدة".

قالت عمر: "لكي نتمكن من البقاء كديمقراطية فاعلة ، يجب أن تكون هناك مساءلة". وأضافت "أنا على استعداد للوفاء بيمين المنصب وأتحدى زملائي الجمهوريين في الجانب الآخر من الممر أن يفعلوا الشيء نفسه" ووصفت أعمال الشغب بأنها محاولة عنيفة لعرقلة العملية الديمقراطية.

وأضافت: "لقد كانت ضربة موجّهة لأهم عملية تجعلنا ديمقراطيين .. الرئيس لم يحرض على التمرد ضد حكومتنا فحسب ، بل قاد تمردًا قولًا وفعلًا. لا يمكننا ببساطة تجاوز هذا أو طي الصفحة".

قبل ثمانية أيام فقط على انتهاء ولاية ترامب، يصوت المجلس اليوم الأربعاء على بند المساءلة الذي يتهم الرئيس الجمهوري بالتحريض على التمرد في خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضي قبل أن يقتحم حشد منهم مبنى الكونجرس، في واقعة أودت بحياة خمسة أشخاص.

وسيؤدي هذا تلقائيا إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هناك ما يكفي من الوقت أو الرغبة السياسية في عزله.