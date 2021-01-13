النواب الأمريكى يبدأ جلسة التصويت على "عزل ترامب"

كتبت: نهال أبو السعود

بدأ مجلس النواب الأمريكى، الذى تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية الآن جلسته للتصويت على مادة المساءلة والتحريض على العصيان ضد الرئيس دونالد ترامب، وذهب المشرعون على الفور إلى استراحة قصيرة قبل بدء المناقشة حول مادة العزل بعد المطرقة الأولى.

ومن المتوقع، أن يتم تمرير القرار بدعم من جميع الديمقراطيين وخمسة جمهوريين على الأقل، مما يعني أن هذا العزل (على عكس أول محاكمة لعزل دونالد ترامب) ستكون من الحزبين.

بدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشة قضية إقالة الرئيس دونالد ترامب، الثاني في فترة رئاسته، وقد بدأ الإجراءات بصلاة بعد أيام فقط من هجوم عنيف على مبنى الكابيتول.

أكدت جرون كيبين، قس المجلس في صلاتها الافتتاحية هذا الصباح، على الخطورة التى يعانى منها الأمريكيون اليوم والحزن الذى عاشوه الأسبوع الماضي ، وقالت كيبن: "نقف أمامكم لتقديم حساب لدورنا في قرارات اليوم الجسيمة ورغبتنا العميقة في تحمل مسؤوليات الحكم وحماية هذه الأمة والحفاظ عليها بينما لم تستقر بعد أحداث الأسبوع الماضي".

تأتي محاكمة الرئيس المحتملة بعد أسبوع واحد من تحريضه على حشد عنيف مؤيد لترامب لاقتحام مبنى الكابيتول ، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وقبل ثمانية أيام فقط على انتهاء ولاية ترامب، يصوت المجلس اليوم الأربعاء على بند المساءلة الذي يتهم الرئيس الجمهوري بالتحريض على التمرد في خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضي قبل أن يقتحم حشد منهم مبنى الكونجرس، في واقعة أودت بحياة خمسة أشخاص.

وسيؤدى هذا تلقائيا إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ، الذى لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هناك ما يكفي من الوقت أو الرغبة السياسية في عزله.