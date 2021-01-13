النائبة الديمقراطية فال ديمينغز: لم نر أى خيانة أكثر من تلك التى قام بها ترامب

كتب أحمد عرفة

قالت النائبة الديمقراطية فال ديمينغز لشبكة سى إن إن الأمريكية، إن إجراءات العزل ترتبط بواجبنا الدستوري لمحاسبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضافت النائبة الديمقراطية فال ديمينغز: لم نر أي خيانة أكثر من تلك التي قام بها الرئيس ترامب.

وتابعت النائبة الديمقراطية فال ديمينغز: نتمنى أن ينضم الجمهوريون إلى جهود عزل الرئيس.

وفى وقت سابق أكد مدير الإف بى أى السابق جيمس كومى، دعمه لمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فى الكونجرس لمرة ثانية، بسبب التمرد الذى شهده مبنى الكونجرس الأسبوع الماضى، لكنه قال إن أكبر عقاب لترامب قد يكون منعه من الظهور على التلفزيون، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك.

وخلال مقابلة مع قناة NBC الأمريكية، قال كومى، الجمهورى الذى أصبح مستقلا عام 2016 وأقاله ترامب بعد أشهر قليلة من توليه الحكم، إنه من المهم العثور على كل شخص دخل الكابيتول وتوجيه اتهام له. فيجب أن يشعروا بقوة حكم القانون، ويشعروا بإرادة الشعب الأمريكى فى التأكد بأننا دولة لن تقبل بهجمات على ديمقراطيتها.