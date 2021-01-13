المغرب: تصنيع وتطوير المعدات العسكرية موضوع مباحثات مع الولايات المتحدة

الرباط /أ ش أ/

تقدمت المملكة المغربية بشكل رسمى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع لتطوير التعاون العسكرى بين البلدين ليشمل تنفيذ مشاريع مشتركة فى مجال الصناعات الدفاعية بالمغرب.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الـ 11 للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية التى تجرى حاليا بالرباط، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطنى عبد اللطيف لوديي، ونائب وزير الدفاع الأمريكى المكلف بالشؤون السياسية أنتونى تاتا، الذى يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد عسكرى كبير.

وذكر بيان اليوم الأربعاء، أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية عبد الفتاح الوراق وقع، ونائب وزير الدفاع الأمريكي، خطة العمل الثنائية لتفعيل خارطة طريق الاتفاق العسكرى الذى يمتد من 2020 إلى 2030، والذى كان قد تم الكشف عنه فى أكتوبر الماضي.

وكان المغرب أبرم صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حصل بموجبها على 25 طائرة حربية من طراز "إف 16"، وتطوير 23 طائرة مغربية تنتمى إلى الطراز نفسه لترتقى إلى المقاتلة متعددة المهام "F-16V".